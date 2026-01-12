Fondi per il funzionamento della Teb T2 Avs porta il caso in Parlamento | Servono risposte chiare

Avs ha portato il caso della Teb T2 in Parlamento, evidenziando le criticità che minacciano la piena operatività di un’infrastruttura fondamentale per la mobilità sostenibile della provincia di Bergamo. La questione riguarda i fondi necessari per il funzionamento della linea, fondamentali per garantire servizi efficienti e sostenibili. È importante chiarire le risorse disponibili e le tempistiche per assicurare lo sviluppo di questa infrastruttura strategica.

Un'infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile della provincia di Bergamo rischia di non poter entrare pienamente in funzione. È il nodo al centro dell'interrogazione parlamentare presentata da Devis Dori, deputato bergamasco di Alleanza Verdi e Sinistra, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla linea T2 della Teb. La linea, lunga 11,5 chilometri con 17 fermate, è finanziata con circa 100 milioni di euro del Pnrr, 40 milioni di Regione Lombardia e 14 milioni del Ministero. Un'opera fondamentale per alleggerire la situazione viabilistica che da anni grava pesantemente sulla Val Brembana e sull'area urbana bergamasca.

