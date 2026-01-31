Il nome di Donald Trump compare più di 3.200 volte nei nuovi file rilasciati dal dipartimento di Giustizia sul caso Epstein. Sono tre milioni di documenti che collegano il nome dell’ex presidente a accuse di abusi su minori. La scoperta riaccende le polemiche e apre nuovi scenari sulle presunte connessioni tra Trump e il controverso caso.

Un materiale che «scotta» visto che conterrebbe testimonianze relative a Donald Trump, citato all'interno dei documenti ben 3.200 volte. Come riporta il New York Times, il nome del presidente è risultato in articoli che Epstein e i suoi amici si scambiavano, altre volte compariva nelle email in cui l'ex finanziere parlava delle elezioni del 2016. Lo stesso magnate lo scorso novembre ha firmato la legge secondo la quale il Dipartimento di Giustizia deve produrre tutti i documenti, i fascicoli, i registri, i video e le immagini relativi alle indagini e ai procedimenti penali contro Epstein e la compagna Ghislane Maxwell. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Donald Trump sotto accusa: il suo nome spunta 3.200 volte nei nuovi file relativi al caso Epstein per abusi su minori

Nei nuovi documenti sul caso Epstein, Donald Trump viene citato più di 3.

