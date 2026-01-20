Caso di scabbia in una scuola primaria | scatta il protocollo sanitario

È stato identificato un caso di scabbia in una studentessa della scuola primaria di Bellona. In conformità alle norme sanitarie, è stato attivato il protocollo di sicurezza per contenere eventuali rischi di contagio. La scuola collabora con le autorità sanitarie per garantire interventi adeguati e tutelare la salute di studenti e personale.

È stato accertato un caso di scabbia che riguarda un’alunna frequentante la scuola primaria del territorio comunale di Bellona. A renderlo noto è stato il sindaco Giovanni Sarcinella, che ha illustrato le misure immediatamente adottate per tutelare la salute pubblica e garantire la serenità della.🔗 Leggi su Casertanews.it Napoli, caso di scabbia in una scuolaRecentemente a Napoli è stato segnalato un caso di scabbia presso l'Istituto tecnico tecnologico “Giordani-Striano” in via Caravaggio. Un caso di ossiuriasi nella scuola Primaria: scatta la procedura dell'AslUn caso di ossiuriasi è stato segnalato presso la scuola primaria di Sant'Andrea del Pizzone, frazione di Francolise. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Scabbia ad Aprilia, due casi alla scuola di Selciatella - Dopo Nettuno anche ad Aprilia nelle scorse ore si sono registrati casi di scabbia, in particolare presso la scuola di via ... latinaoggi.eu

Fedeli sul caso scabbia e profughi: "Il sindaco ha montato un caso inutilmente" - Il capogruppo in Consiglio comunale di "Atto civico" punta l'indice contro il sindaco: "Se voleva essere maggiormante coinvolta sulla qustione profughi in paese doveva firmare il protocollo ... ilgiorno.it

Non solo l’allerta meningite, nelle scuole napoletane. Un caso di scabbia è segnalato in un istituto tecnico. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.