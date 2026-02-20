Un caso di meningite in una scuola del Bresciano | profilassi per tutta la classe

Una studentessa di una scuola superiore nel Bresciano si è ammalata di meningite, probabilmente dopo aver contratto il batterio in classe. La scuola ha immediatamente avviato la profilassi per tutti gli studenti e il personale docente. I medici hanno consigliato ai genitori di portare i figli dal dottore e di monitorare eventuali sintomi. Le autorità sanitarie stanno seguendo da vicino la situazione e hanno rafforzato le misure di sicurezza. La scuola rimane aperta, ma l’attenzione resta alta.