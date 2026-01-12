Famiglia nel bosco Garante per infanzia e adolescenza | Assurda richiesta di allontanare madre dai bambini sarebbe ulteriore trauma
La Garante per l’infanzia, Marina Terragni, ha espresso preoccupazione riguardo alla richiesta di allontanare una madre dai suoi figli in una casa famiglia. Secondo Terragni, tale misura potrebbe rappresentare un ulteriore trauma per i minori, già coinvolti in una difficile situazione familiare. La sua posizione evidenzia l’importanza di considerare attentamente il benessere emotivo dei bambini prima di adottare decisioni che potrebbero influire profondamente sulla loro stabilità psicologica.
La Garante per l’infanzia Marina Terragni avverte: separare i tre minori dalla madre in casa famiglia aggraverebbe il trauma già vissuto. Priorità al legame genitori-figli Sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, si è pronunciata anche la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
