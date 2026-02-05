Carta docente la nuova avrà meno soldi ma più servizi Il ministro Valditara | Da fine mese sarà attiva ed estesa ai precari

La nuova carta docente arriverà con meno soldi sul conto, circa 400 euro in meno, ma offrirà più servizi. Il ministro Valditara annuncia che da fine mese sarà attiva e sarà aperta anche ai precari. La differenza principale sta nella possibilità di usare i fondi per formazione, corsi, computer e libri, che le scuole potranno mettere a disposizione in comodato.

Carta docente cambia faccia. Ci saranno meno soldi nel borsellino elettronico dei docenti (circa 400 euro) ma più per la formazione (un incremento di 270 milioni) che potranno essere adoperati attraverso le scuole per corsi, personal computer e libri da utilizzare in comodato. “Stiamo aspettando il via libera del Mef: entro fine febbraio, partirà il tutto – annuncia in esclusiva a Ilfattoquotidiano.it il ministro Giuseppe Valditara -. Da 819 mila docenti che godevano del benefit ora saranno oltre un milione. Siamo i primi ad aver ottemperato alla richiesta di estendere la carta anche ai precari con il contratto a fine giugno e agosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

