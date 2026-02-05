Carta docente CISL accoglie l’estensione ai precari FLC CGIL attacca il taglio di 100 euro e chiede adeguamento all’inflazione

Il decreto che definisce il nuovo importo della Carta Docente per il 202526 sta per essere approvato. La CISL ha accolto con favore l’estensione della misura ai precari, mentre la FLC CGIL non risparmia critiche, puntando il dito sul taglio di 100 euro e chiedendo un adeguamento all’inflazione. La discussione si fa calda tra i sindacati, in attesa del via libera ufficiale.

Il Decreto di concerto con il MEF che individua il nuovo importo della Carta Docente per l'anno scolastico 202526 è in dirittura d'arrivo.

