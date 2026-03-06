Emilia-Romagna | bollette al massimo Bologna batte Ferrara

In Emilia-Romagna, nel 2025, la spesa media per luce e gas ha raggiunto i 2.000 euro, con Bologna che registra una spesa superiore rispetto a Ferrara. I cittadini di entrambe le città hanno visto aumentare i costi energetici, evidenziando un incremento rispetto agli anni precedenti. La crisi energetica ha avuto un impatto diretto sui bilanci delle famiglie della regione.

La crisi energetica ha colpito con forza le tasche dei cittadini dell'Emilia-Romagna, dove nel 2025 la spesa media per luce e gas è arrivata a 2.270 euro per famiglia, un valore che segna un aumento del 74% rispetto al 2018. Mentre il conflitto in Medio Oriente minaccia di far ripartire i prezzi delle materie prime, alcune province si distinguono per costi inferiori, con Bologna che emerge come l'area più economica sia per l'elettricità che per il gas naturale. Le famiglie emiliano-romagnole hanno registrato una spesa complessiva superiore di oltre 900 euro rispetto ai livelli pre-crisi, quando nel 2018 si spendevano poco meno di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Affitto: dal monolocale al trilocale, quanto cresce il prezzo a Bologna e in Emilia-RomagnaBologna, 29 gennaio 2026 – Secondo le ultime analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, il mercato delle locazioni in Emilia-Romagna nella...

Leggi anche: Affitti brevi: il governo blocca la legge dell’Emilia-Romagna, Bologna al centro della battaglia

Una raccolta di contenuti su Emilia Romagna bollette al massimo....

Temi più discussi: Bollette luce e gas: Ravenna la più cara in Romagna; BOLLETTE 2025: LA MAPPA DELL’ITALIA E LE STIME; (In)sicurezza energetica e caro bollette. La nuova guerra irrompe alla fiera Key; Bollette 2025, la mappa dei rincari: Trentino e Sardegna le regioni più care.

Bollette luce e gas, la sorpresa in Emilia Romagna: ecco dove si paga meno (e non è dove pensi)Secondo un’analisi di Facile.it in Emilia Romagna nel 2025 c’è stata una spesa media per le bollette di 2.270 euro a famiglia, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esemp ... msn.com

Spese energia: a Ravenna bollette del gas tra le più salate dell’Emilia-RomagnaNel 2025 le famiglie dell’Emilia-Romagna hanno speso in media 2.270 euro per luce e gas, con un peso ancora elevato sui bilanci domestici. A dirlo è ... ravennanotizie.it

Pronti, partenza, via! Dal 30 maggio al 5 ottobre arriva il nuovo treno diretto Zurigo-Rimini. Farà 9 tappe in Emilia-Romagna lungo la via Emilia: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e poi Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena e infine Rimini. Dalla m - facebook.com facebook

Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: coperto o molto nuvoloso per nubi basse con temporanee schiarite nelle ore centrali della giornata. Assenza di precipitazioni. max 12/15°C Maggiori info arpae.it/it/temi-ambien… x.com