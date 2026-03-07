Bollette di luce e gas i costi Carissima Ravenna | la media è la più alta della Romagna

A Ravenna nel 2025 si sono spesi in media di più rispetto alle altre province della regione per le bollette di luce e gas. La città si posiziona al terzo posto in regione e al primo in Romagna per i costi complessivi di energia. I dati mostrano un aumento dei consumi o dei prezzi rispetto ad altre zone. La situazione interessa i cittadini e le famiglie della zona.

Ravenna è la terza provincia in regione e la prima in Romagna in cui, nel 2025, si è speso in media di più tra gas e luce. Questo è il risultato dell’analisi sulle bollette dello scorso anno condotta da Facile.it che tiene conto dei consumi dichiarati da oltre 103mila utenze. Sono stati presi in considerazione contratti di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata. Per quanto riguarda il gas la provincia di Ravenna è la terza più ‘cara’: le famiglie hanno speso, mediamente, 1.649 euro, a fronte di un consumo medio di 1.309 Smc). Bollette più salate solo in provincia di Parma che detiene il primo posto, con una spesa media di 1.726 euro (1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

