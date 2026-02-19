Il decreto bollette, firmato dal governo, propone di separare l’elettricità dal gas per ridurre i costi energetici. Tuttavia, molti esperti notano che questa mossa non avrebbe effetti immediati sui consumatori. Il motivo è che il prezzo dell’elettricità dipende ancora in larga misura dal costo del gas naturale, che continua a influenzare il mercato. Nonostante le promesse di risparmio, le bollette potrebbero rimanere alte a causa delle dinamiche di mercato. La questione rimane complessa e ancora poco chiara per molti.

di Enza Plotino Anche un bambino (con un sistema di ragionamento elementare) comprenderebbe che il prezzo dell’elettricità legato al costo del gas, a causa del meccanismo di determinazione del prezzo nel mercato all’ingrosso, vuol dire che, anche quando l’elettricità viene prodotta da fonti rinnovabili o altre tecnologie a basso costo, il prezzo finale dell’energia è influenzato dalle fluttuazioni del gas naturale. Quindi noi tutti paghiamo bollette stratosferiche per via di questa semplice, assurda incongruenza. Cosa dovrebbe fare qualsiasi governo responsabile e che vuole risollevare le sorti dei cittadini tartassati e impoveriti? Separare il prezzo dell’elettricità da quello del gas per rendere il prezzo dell’energia più indipendente rispetto alle oscillazioni del gas, favorendo quindi una maggiore stabilità e un minor impatto per i consumatori finali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto bollette, separare l’elettricità dal gas diminuirebbe i costi. Ma il governo finge di non capirlo

Il governo vara il decreto bollette, sconti fino a 115 euro su gas e elettricità. Chi ne ha diritto e come funzionaIl governo ha approvato il decreto bollette mercoledì, per aiutare le famiglie a fronteggiare l’aumento delle tariffe di gas e luce.

Bollette: Governo pronto un nuovo decreto energia con 2,5-3 mld € per calmierare luce e gas. Focus su bonus e costi.Il governo italiano è al lavoro su un nuovo decreto energia che punta a stanziare tra 2,5 e 3 miliardi di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.