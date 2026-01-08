Carenza Medici di Base a Taranto | Cittadini senza assistenza la Regione e l’ASL intervengano subito

La carenza di medici di base a Taranto sta lasciando molti cittadini senza adeguata assistenza sanitaria. Dopo il pensionamento dei medici di famiglia, sono frequenti le difficoltà nel trovare un nuovo medico. Questa situazione rischia di compromettere la salute e il benessere della comunità. È urgente che la Regione e l’ASL intervengano tempestivamente per garantire servizi sanitari essenziali e tutelare i diritti dei cittadini.

Tarantini Time Quotidiano Ricevo quotidianamente diverse segnalazioni da parte di cittadini tarantini che si trovano in una situazione di totale abbandono sanitario: dopo il pensionamento del proprio medico di medicina generale, è diventato praticamente impossibile trovarne uno nuovo disponibile. La criticità emerge con forza nel momento del ricambio generazionale. Molti storici medici di famiglia stanno raggiungendo l'età della quiescenza, ma i pazienti rimasti "scoperti" non riescono a essere riassorbiti dal sistema. I cittadini che provano a effettuare la nuova scelta attraverso i portali dedicati o gli uffici dell'ASL si scontrano con una realtà amara: quasi tutti i medici in servizio hanno già raggiunto il numero massimo di pazienti consentito (massimale), rendendo di fatto impossibile ogni nuova iscrizione.

