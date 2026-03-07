Carenza di bagnini parte a San Vincenzo il corso per assistenti bagnanti
A San Vincenzo è partito un corso per assistenti bagnanti promosso dall’Azienda Speciale San Vincenzo Servizi in collaborazione con l’Asd Nuoto San Vincenzo. Il corso mira a formare nuovi assistenti bagnanti in risposta alla crescente difficoltà nel trovare personale qualificato. Il programma prevede l’ottenimento del Brevetto di Assistente Bagnanti della Fisa e si svolge nella località toscana.
Di fronte alla crescente difficoltà nel reperire assistenti bagnanti qualificati, l’Azienda Speciale San Vincenzo Servizi promuove e sostiene un corso per l’ottenimento del Brevetto di Assistente Bagnanti della Fisa, in partenza a San Vincenzo in collaborazione con l’Asd Nuoto San Vincenzo presso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
