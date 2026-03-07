A Pozzuoli apre un nuovo spazio dedicato all’improvvisazione musicale chiamato Carditology for Creative Improvisation. L’iniziativa offre un luogo dove musicisti e artisti possono sperimentare e esibirsi liberamente, promuovendo la creatività attraverso la musica dal vivo. L’apertura mira a stimolare l’interazione tra i partecipanti, creando un punto di incontro per appassionati e professionisti del settore.

Carditology for Creative Improvisation: a Pozzuoli nasce un nuovo spazio per l’improvvisazione musicale. Domenica mattina a Pozzuoli prende il via Carditology for Creative Improvisation, un laboratorio dedicato a musicisti e cantanti che desiderano approfondire l’arte dell’improvvisazione attraverso un percorso strutturato e accessibile. L’iniziativa nasce dall’esperienza didattica del docente promotore, che ha scelto di aprire il gruppo anche a musicisti esterni per favorire un ambiente dinamico, inclusivo e ricco di stimoli creativi. Un laboratorio per esplorare armonia, melodia e ritmo. Carditology for Creative Improvisation si propone come un luogo di ricerca musicale, dove teoria e pratica si intrecciano per sviluppare consapevolezza, ascolto e libertà espressiva. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Carditology for Creative Improvisation a Pozzuoli

Pozzuoli, notoLido senza concessione per debiti con il Comune di Pozzuoli: maxi sequestro sul litoraleMaxi sequestro sul litorale di Arco Felice, a Pozzuoli, dove la Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto hanno posto sotto sequestro una...

Leggi anche: Creative Factory in Piazza dei Ciompi