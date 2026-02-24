Pozzuoli notoLido senza concessione per debiti con il Comune di Pozzuoli | maxi sequestro sul litorale

La mancanza di una concessione valida ha portato a un maxi sequestro sul litorale di Arco Felice, a Pozzuoli. La Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto hanno sequestrato una struttura balneare di oltre 4.000 metri quadrati, evidenziando problemi di debiti con il Comune. La decisione arriva dopo verifiche sulle autorizzazioni e sui documenti della gestione. L'area rimane sotto sequestro in attesa di ulteriori interventi.

Maxi sequestro sul litorale di Arco Felice, a Pozzuoli, dove la Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto hanno posto sotto sequestro una struttura balneare di oltre 4mila metri quadrati per perdita del titolo concessorio. Il provvedimento rientra in una più ampia operazione di controllo lungo tutta la fascia costiera flegrea. L'intervento è stato eseguito dagli agenti della Polizia municipale, guidati dal comandante Fabio Felice De Silva, insieme ai militari della Capitaneria di Porto agli ordini del tenente di vascello Agostino Galati. Alla base del sequestro del lido vi è la perdita del titolo concessorio vigente per motivi debitori nei confronti del Comune di Pozzuoli.