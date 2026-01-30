Siglato il protocollo di intesa tra Comune e associazioni dei consumatori per il miglioramento dei servizi pubblici locali

Il Comune di Ancona ha firmato un nuovo protocollo con le associazioni dei consumatori. L’obiettivo è controllare e migliorare i servizi pubblici che i cittadini usano ogni giorno. Ora ci saranno controlli più stretti e interventi più rapidi per rendere tutto più efficiente. L’amministrazione ha deciso di coinvolgere le associazioni per ascoltare meglio le esigenze delle persone e risolvere i problemi più rapidamente.

L'accordo prevede un tavolo permanente di confronto, il coinvolgimento delle società partecipate e strumenti di ascolto e tutela dei cittadini ANCONA - Un protocollo di intesa tra l'Amministrazione comunale e le associazioni dei consumatori per monitorare e migliorare la qualità dei servizi pubblici rivolti ai cittadini. Da un lato il Comune rafforza i principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, con particolare attenzione ai servizi erogati; dall'altro le associazioni dei consumatori promuovono una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla gestione del "bene comune", attraverso l'ascolto e la raccolta di segnalazioni e disservizi.

