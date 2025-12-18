Terni firmato protocollo tra Questura e Azienda Ospedaliera | Prevenzione dei fenomeni di violenza ai sanitari
A Terni, un nuovo passo verso la tutela dei sanitari: la firma di un protocollo tra Questura e Azienda Ospedaliera mira a prevenire la violenza nei confronti degli operatori sanitari. L’accordo, annunciato durante una conferenza stampa presso l’Ospedale Santa Maria, sottolinea l’impegno delle istituzioni nel garantire un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso per chi dedica la propria vita alla cura degli altri.
Nella mattinata di venerdì 18 dicembre, presso la palazzina Direzione dell’Ospedale Santa Maria di Terni, si è tenuta una conferenza stampa per presentare un accordo di collaborazione tra la Questura e la direzione generale dell’azienda ospedaliera. Presenti il Direttore Generale Andrea Casciari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
