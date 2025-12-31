Aggredito a pugni e calci da un detenuto agente della polizia penitenziaria trasportato in ospedale
Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto ad Ancona, durante un intervento di controllo. L'aggressione, avvenuta dopo il rifiuto dell'agente di accettare un comportamento scorretto, ha provocato lesioni con una prognosi di 21 giorni. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza nelle strutture penitenziarie e la necessità di interventi per garantire l’incolumità degli operatori.
ANCONA – La risposta, di fronte al rifiuto di un agente che lo aveva invitato al rispetto di una regola, è stata un'aggressione che ha avuto come conseguenza lesioni con una prognosi 21 giorni. Ieri mattina nel carcere di Montacuto, intorno alle ore 10.30 circa, un detenuto di origini foggiane si. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Agente della polizia penitenziaria, aggredito da un detenuto, finisce in ospedale. Il grave episodio nel carcere di Frosinone
Leggi anche: Agente di polizia penitenziaria di Torino preso a pugni da un detenuto durante un trasferimento: è ricoverato in ospedale
Detenuto aggredisce agente a Montacuto; Aggredisce un'infermiera dell'ospedale prendendola a calci, arrestato 50enne; Violenza nel carcere di Montacuto, il sindacato denuncia: «Sicurezza e tutela personale tornino priorità; Nel Salernitano aggredito un medico del pronto soccorso a calci e pugni.
Detenuto aggredisce agente a Montacuto - Pretendeva di recarsi nella saletta socialità del carcere di Montacuto ad Ancona al di fuori dell’orario consentito. msn.com
Avellino, detenuto aggredito a calci e pugni in carcere: chiesto il rinvio a giudizio per sette persone - Spedizione punitiva nei confronti di un detenuto foggiano nel carcere di Bellizzi Irpino: i legali degli agenti penitenziari coinvolti hanno sollevato l’eccezione di nullità degli atti e di inutilizza ... corriereirpinia.it
Agente aggredito con calci e pugni da un detenuto a Sassari - Un poliziotto è stato colpito con calci e pugni da un detenuto che voleva impossessarsi delle chiavi delle celle ... ansa.it
Nel Salernitano aggredito un medico del pronto soccorso a calci e pugni x.com
Un giovane di 23 anni originario di Marsico Nuovo ha aggredito con calci e pugni un medico del pronto soccorso di Polla durante il turno notturno - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.