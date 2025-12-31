Aggredito a pugni e calci da un detenuto agente della polizia penitenziaria trasportato in ospedale

Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto ad Ancona, durante un intervento di controllo. L'aggressione, avvenuta dopo il rifiuto dell'agente di accettare un comportamento scorretto, ha provocato lesioni con una prognosi di 21 giorni. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza nelle strutture penitenziarie e la necessità di interventi per garantire l’incolumità degli operatori.

Avellino, detenuto aggredito a calci e pugni in carcere: chiesto il rinvio a giudizio per sette persone - Spedizione punitiva nei confronti di un detenuto foggiano nel carcere di Bellizzi Irpino: i legali degli agenti penitenziari coinvolti hanno sollevato l’eccezione di nullità degli atti e di inutilizza ... corriereirpinia.it

Agente aggredito con calci e pugni da un detenuto a Sassari - Un poliziotto è stato colpito con calci e pugni da un detenuto che voleva impossessarsi delle chiavi delle celle ... ansa.it

Nel Salernitano aggredito un medico del pronto soccorso a calci e pugni x.com

Un giovane di 23 anni originario di Marsico Nuovo ha aggredito con calci e pugni un medico del pronto soccorso di Polla durante il turno notturno - facebook.com facebook

