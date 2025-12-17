Agricoltura montana dalla Regione 2,3 milioni di euro alla provincia di Sondrio per viabilità e sicurezza

La Regione Lombardia investe ulteriori 2,3 milioni di euro alla provincia di Sondrio per potenziare la viabilità e la sicurezza nell’agricoltura montana. Questo stanziamento si aggiunge a un fondo di 7,3 milioni destinato al miglioramento delle infrastrutture forestali e silvo-pastorali, sostenendo lo sviluppo sostenibile delle aree montane e garantendo maggiore sicurezza agli operatori del settore.

