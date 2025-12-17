Agricoltura montana dalla Regione 2,3 milioni di euro alla provincia di Sondrio per viabilità e sicurezza
La Regione Lombardia investe ulteriori 2,3 milioni di euro alla provincia di Sondrio per potenziare la viabilità e la sicurezza nell’agricoltura montana. Questo stanziamento si aggiunge a un fondo di 7,3 milioni destinato al miglioramento delle infrastrutture forestali e silvo-pastorali, sostenendo lo sviluppo sostenibile delle aree montane e garantendo maggiore sicurezza agli operatori del settore.
Da Regione Lombardia un nuovo sostegno all’agricoltura di montagna con un ulteriore stanziamento da 7,3 milioni di euro destinato al miglioramento della viabilità forestale e silvo-pastorale. Alla provincia di Sondrio vanno complessivamente 2.366.710 euro, destinati a Comuni e Consorzi forestali. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
