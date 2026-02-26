Tarquinia capitale della cultura progetto da 8 milioni di euro | previsti i recuperi di ex cartiera e mattatoio

Con il dossier consegnato al ministero, dodici sindaci tra la provincia di Viterbo e di Roma hanno firmato un patto per rilanciare i borghi e la costa Tarquinia ha deciso di puntare tutto sul 2028. Il dossier consegnato al ministero per la candidatura a Capitale italiana della cultura mette nero su bianco un piano che vuole cambiare la faccia del territorio. Non si parla solo di organizzare qualche evento o mostra, ma di un progetto che mette insieme dodici comuni tra il Viterbese e il litorale romano per creare nuovi posti di lavoro e recuperare edifici che oggi sono chiusi o cadenti. Il titolo scelto è "La cultura è volo" e l'idea di fondo è che la storia degli Etruschi debba servire a dare un futuro ai giovani che oggi spesso sono costretti ad andarsene per trovare opportunità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

