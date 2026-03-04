Ravenna capitale del mare 2026 de Pascale | Riconoscimento importante per la nostra storia e la nostra vocazione

Ravenna è stata ufficialmente nominata Capitale italiana del mare 2026. La proclamazione è avvenuta il 4 marzo 2026 e ha ricevuto il riconoscimento per la sua storia e vocazione marinara. La notizia è stata commentata da de Pascale, che ha espresso soddisfazione per questo importante riconoscimento. La città si prepara ora a valorizzare ulteriormente il suo ruolo nel panorama marittimo nazionale.

Ravenna, 4 marzo 2026 - "Grande soddisfazione per la proclamazione di Ravenna Capitale italiana del mare 2026. È un riconoscimento importante, non solo per la città, ma per tutta l'Emilia-Romagna, che valorizza una storia e una vocazione profondamente legate al mare e che rafforza il ruolo di Ravenna nel sistema marittimo nazionale". La centralità del porto di Ravenna Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, nonché ex sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, commenta la designazione a Capitale del Mare. "Ravenna - dice de Pascale - è uno dei grandi porti italiani e uno dei principali punti di riferimento dell'economia del mare nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravenna capitale del mare 2026, de Pascale: “Riconoscimento importante per la nostra storia e la nostra vocazione” Leggi anche: Ravenna si candida a Capitale italiana del mare 2026. Il sindaco: "Così proiettiamo la nostra città nel mondo" Leggi anche: Festa del Tricolore, Mattarella: "Nella bandiera le basi della nostra civiltà". Meloni: "È la nostra storia" Aggiornamenti e notizie su Ravenna capitale. Temi più discussi: Ravenna capitale italiana delle rinfuse: al centro del dibattito nazionale su materie prime e industria; Capitale italiana del Mare, c’è il derby Genova-Camogli; Capitale del mare 2026, attesa per la proclamazione. Gaeta ci crede; Riccione Capitale Italiana del Mare 2026: mercoledì a Roma la cerimonia di proclamazione. Ravenna capitale del mare 2026, de Pascale: Riconoscimento importante per la nostra storia e la nostra vocazioneIl Governatore: E’ uno dei grandi porti italiani e uno dei principali punti di riferimento dell'economia del mare nel nostro Paese. Attorno al porto si è sviluppato negli anni un sistema fatto di imp ... ilrestodelcarlino.it Ravenna è la Capitale del mare 2026È Ravenna la Capitale italiana del mare 2026. Ad annunciare la città insignita è stato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci durante la cerimonia in corso alla sa ... rainews.it Capitale del mare, vince Ravenna: delusione per Cagliari x.com Capitale del Mare 2026, l'Amministrazione Comunale di Policoro si complimenta con la Città di Ravenna : "Peccato! Non è andata come speravamo ma siamo comunque orgogliosi di averci provato! Complimenti alla città di Ravenna che con merito si fregia facebook