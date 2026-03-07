L’aeroporto internazionale di Dubai, il più trafficato al mondo, sta vivendo momenti di grande difficoltà, con operazioni che avvengono a singhiozzo. I voli sono fortemente rallentati e i tempi di attesa si allungano, causando disagi ai passeggeri. La situazione si aggrava a causa dell’afflusso di passeggeri provenienti dagli Emirati e dei prezzi elevati, rendendo complicato il viaggio per molti.

Roma, 7 marzo 2026 – A sette giorni dall’inizio della guerra con l’Iran, l’aeroporto internazionale di Dubai – il più trafficato al mondo – torna a funzionare a singhiozzo, con ripercussioni per tutti i collegamenti con l’Asia. Stamani la contraerea emiratina ha intercettato un drone vicino allo scalo. Un secondo episodio dopo quello del 28 febbraio. Testimoni hanno riferito di un boato e di una nuvola di fumo che le immagini mostrano alzarsi proprio in prossimità delle piste. “Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno attualmente rispondendo alle minacce missilistiche e di droni provenienti dall'Iran", ha spiegato il Ministero della Difesa, negando però che l’incidente abbia interessato direttamente l’hub. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caos voli a Dubai, l’aeroporto funziona a singhiozzo. L’imbuto Emirati e i prezzi alle stelle: un calvario per chi viaggia

Iran, aerei nel caos: voli cancellati, dirottamenti e rischio boom dei prezzi (con nodo rimborsi). Cosa succede a chi viaggiaIl trasporto aereo in Medio Oriente è in tilt per il terzo giorno consecutivo dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e le...

Iran, cosa succede ai voli? Cancellazioni, dirottamenti e rischio boom dei prezzi (con nodo rimborsi). I rischi per chi viaggiaIl trasporto aereo in Medio Oriente è in tilt per il terzo giorno consecutivo dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e le...

Una selezione di notizie su Caos voli.

Temi più discussi: Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo; Da Dubai a Israele, caos nei cieli del Medio Oriente: spazi aerei chiusi e voli cancellati; Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati; Trasporto aereo nel caos: migliaia di voli cancellati e rotte Europa-Asia a rischio.

Guerra in Iran, caos all'aeroporto di Dubai prima chiuso e poi riaperto: l'annuncio di Emirates sui voliLa guerra in Iran lascia nel caos i cieli dei Paesi del Golfo: la Emirates sospende i voli poi annuncia una parziale ripresa ... virgilio.it

Voli cancellati, fino a quando e su quali rotte? Da Emirates a Etihad fino a WizzAir e Ita. Il piano per i «corridoi sicuri»Non si ferma il caos voli tra cancellazioni, passeggeri bloccati e un'impennata di prezzi su rotte alternative. La guerra scatenata dall'offensiva contro l'Iran e ... ilmattino.it

#Cronaca Caos voli per la crisi in Iran, l’imprenditrice positanese Ambra Mastro bloccata in Thailandia: “Stiamo bene, ma tornare è un’odissea” - facebook.com facebook

Caos dei cieli, le assicurazioni di viaggio non pagano i voli cancellati per guerra. Ecco come tutelarsi ilsole24ore.com/art/caos-cieli… x.com