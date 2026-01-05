Violenza inaudita allo stadio | tifosi e dirigenti aggrediti dopo il gol ed ' espulsi' dal campo

Un episodio di violenza grave si è verificato recentemente nello stadio, coinvolgendo tifosi e dirigenti aggrediti dopo un gol. L’evento ha suscitato preoccupazione e richiede attenzione alle condizioni di sicurezza negli impianti sportivi. La tutela di tutti i partecipanti deve rimanere prioritaria, affinché il calcio possa essere un ambiente di rispetto e rispetto reciproco, lontano da episodi di violenza che ne compromettono il valore.

Ancora una volta il calcio finisce in secondo piano, oscurato da un episodio di violenza grave e inaccettabile. Quanto accaduto allo stadio "Gobbato" di Pomigliano d'Arco, al termine della gara tra Brusciano e ASD Casal di Principe 81033, rappresenta l'ennesima ferita aperta per lo sport.

