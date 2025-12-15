Campobasso alla pista di pattinaggio parte ' Faccetta nera' | è bufera

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campobasso, la riproduzione della canzone ‘Faccetta nera’ alla pista di pattinaggio natalizia ha suscitato forti polemiche. L’incidente si è verificato il 14 dicembre davanti al Municipio, generando immediatamente reazioni di sdegno e dibattiti sulla scelta musicale e sui valori rappresentati.

campobasso alla pista di pattinaggio parte faccetta nera 232 bufera

© Lapresse.it - Campobasso, alla pista di pattinaggio parte 'Faccetta nera': è bufera

Polemica a Campobasso dopo che nel pomeriggio del 14 dicembre dagli altoparlanti della pista di pattinaggio allestita davanti al Municipio in occasione delle feste natalizie è risuonata la canzone ‘ Faccetta nera ‘, simbolo del regime fascista. L’episodio è avvenuto in un momento di grande affluenza di pubblico e ha suscitato immediate reazioni politiche. Il circolo cittadino di Sinistra Italiana Matteo Fallica ha denunciato l’accaduto parlando di “ grave apologia di fascismo ” e respingendo ogni tentativo di minimizzare l’episodio come folklore o semplice intrattenimento. Per SI, la diffusione di un brano legato al regime in uno spazio pubblico e istituzionale rappresenta “un fatto inaccettabile”, che impone una riflessione sulla tutela dei valori democratici e antifascisti. Lapresse.it

Cotto sulla pista di pattinaggio a Campobasso!!!

Video Cotto sulla pista di pattinaggio a Campobasso!!!

campobasso pista pattinaggio parteCampobasso, ‘Faccetta nera’ a tutto volume sulla pista di pattinaggio: il video - Polemica a Campobasso dopo la diffusione della canzone 'Faccetta nera', simbolo del regime fascista, durante le attività della pista di pattinaggio allestita ... lapresse.it

campobasso pista pattinaggio parte'Faccetta nera' sulla pista di pattinaggio, polemiche a Campobasso - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it