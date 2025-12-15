Campobasso alla pista di pattinaggio parte ' Faccetta nera' | è bufera

A Campobasso, la riproduzione della canzone ‘Faccetta nera’ alla pista di pattinaggio natalizia ha suscitato forti polemiche. L’incidente si è verificato il 14 dicembre davanti al Municipio, generando immediatamente reazioni di sdegno e dibattiti sulla scelta musicale e sui valori rappresentati.

Polemica a Campobasso dopo che nel pomeriggio del 14 dicembre dagli altoparlanti della pista di pattinaggio allestita davanti al Municipio in occasione delle feste natalizie è risuonata la canzone ' Faccetta nera ', simbolo del regime fascista. L'episodio è avvenuto in un momento di grande affluenza di pubblico e ha suscitato immediate reazioni politiche. Il circolo cittadino di Sinistra Italiana Matteo Fallica ha denunciato l'accaduto parlando di " grave apologia di fascismo " e respingendo ogni tentativo di minimizzare l'episodio come folklore o semplice intrattenimento. Per SI, la diffusione di un brano legato al regime in uno spazio pubblico e istituzionale rappresenta "un fatto inaccettabile", che impone una riflessione sulla tutela dei valori democratici e antifascisti.

