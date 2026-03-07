canafoglia ha invertito la rotta

La Fondazione Città di Senigallia ha annunciato il cambio di leadership con la nomina di un nuovo commissario, deciso dalla Regione. La decisione segue un periodo di trasformazioni all’interno dell’ente, che ora si prepara a un nuovo inizio. La comunicazione ufficiale conferma i dettagli della nomina e apre una fase di attesa per le prossime iniziative dell’istituzione.

"Salutiamo il nuovo commissario della Fondazione Città di Senigallia nominato dalla Regione, l’avv. Elisa Pellegrini, alla quale auguriamo buon lavoro – dicono il sindaco Olivetti e il presidente del Consiglio Bello - nell’interesse dell’ente, dei suoi dipendenti e di tutti coloro che fruiscono dei servizi della Fondazione". Ieri mattina, in Comune, l’avvocato Pellegrini è stata ricevuta in Comune. "All’avv. Corrado Canafoglia – aggiungono Olivetti e Bello - va il nostro personale ringraziamento per l’opera svolta in questi anni a favore dell’ente. Non possiamo dimenticare i momenti critici, quando l’avv. Canafoglia ha svelato, all’intera comunità, le pesanti perdite di bilancio, i gravi problemi di trasparenza amministrativa ed il rischio di vedere la Fondazione fermare la propria attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

