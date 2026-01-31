L’Italia ha preso l’iniziativa in Europa e spinge per riforme radicali nel settore dell’auto. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, afferma che con il primo documento presentato nell’ottobre 2024, il nostro Paese ha aperto la strada a cambiamenti importanti a livello europeo. Ora si lavora per riformare il settore e rilanciare l’industria italiana.

Adolfo Urso TORINO – “Con il nostro primo non-paper sul settore dell’ottobre 2024, quando l’Italia era l’unico grande Paese a dirlo con chiarezza, abbiamo aperto la strada alle riforme in Europa. Siamo stati i primi a denunciare il meccanismo delle supermulte, che avrebbe fatto collassare il sistema industriale dell’automotive europeo, definendolo una vera follia. Come Italia ne abbiamo chiesto la rimozione e l’abbiamo ottenuta. Abbiamo inoltre chiesto di anticipare la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2: tutti lo ritenevano impossibile. Alla fine, si sono create le maggioranze necessarie e la Commissione ci ha dato ragione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Urso: “L’Italia ha indicato la rotta in Europa. Subito riforme radicali per auto”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso, ha detto che l’Italia sarà decisiva per far sì che il 2026 diventi l’anno delle grandi riforme in Europa.

Il 30 gennaio si terrà a Firenze un tavolo dedicato al settore automotive, convocato dal ministro Urso.

