Canafoglia il più ricco | Modello francese prima la trasparenza

SENIGALLIA (Ancona) Avvocato affermato, Corrado Canafoglia (FdI) con un reddito di 230.390 euro batte tutti, consiglieri e assessori. Nessun problema a renderlo pubblico, anzi è contento. "Sono alla francese e penso che un politico debba essere più trasparente degli altri, dunque fare conoscere come è entrato in Consiglio e soprattutto come ne esce". Non ha nessuna intenzione di abbandonare l’attività legale, anche se ciò significa "rubare ore al sonno". E comunque da avvocato si muove con agilità in tutto ciò che riguarda "lettura e interpretazione delle norme, specie in campo ambientale, urbanistico o in materia sanitaria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

