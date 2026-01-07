Inps cambio al vertice regionale | Elisa Maria Spagnolo è la nuova direttrice per l' Umbria
L'Inps ha annunciato il cambio al vertice regionale dell'Umbria, con l'insediamento di Elisa Maria Spagnolo come nuova direttrice. La professionista prende il posto di Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, trasferito alla Direzione regionale della Lombardia. Questa nuova nomina fa parte di un processo di riorganizzazione interna volto a garantire continuità e efficacia nei servizi previdenziali nella regione.
Elisa Maria Spagnolo è la nuova direttrice regionale Inps per l’Umbria. Succede ad Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, trasferito in Direzione regionale Lombardia.L’incarico dirigenziale di livello generale, attribuito dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto lo scorso 3 dicembre, ha durata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Inps Basilicata, Daniele Russo è il nuovo direttore.
