Cambio della guardia al vertice di Neonatologia e Nido del Salesi | Ilaria Burattini nuova direttrice

Ilaria Burattini è stata nominata nuova direttrice della Neonatologia e Nido del presidio pediatrico

Un passaggio del testimone ricevuto dal professor Virgilio Carnielli, storico primario del reparto andato in pensione alla fine del 2024, con cui la dottoressa ha seguito un percorso professionale ventennale fino l'affidamento ufficiale dell'incarico dal 1° gennaio ANCONA – Continuità e professionalità. La storia della Neonatologia e Nido del presidio pediatrico 'Salesi' dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche prosegue nel suo percorso di alta specializzazione e di hub regionale con l'affidamento dell'incarico alla neo direttrice della Struttura operativa dipartimentale (Sod), la dottoressa Ilaria Burattini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

