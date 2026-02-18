Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari 18 febbraio tv streaming calendario italiani in gara

Oggi, mercoledì 18 febbraio, si svolge la quindicesima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, e gli italiani sperano di conquistare nuove medaglie. La competizione continua con nove titoli in palio, tra cui ci sono alcune discipline in cui gli atleti italiani sono favoriti. I talenti azzurri cercano di rafforzare il secondo posto nel medagliere, dopo aver già vinto nove ori, tra cui quello nell’inseguimento maschile di speed skating. La giornata si svolge tra le dirette TV e lo streaming online, con appuntamenti distribuiti durante tutto il giorno.

Oggi mercoledì 18 febbraio va in scena la quindicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l'Italia vuole continuare a sognare in grande: gli azzurri stanno cercando di difendere il secondo posto nel medagliere dopo aver toccato quota nove ori grazie al trionfo nell'inseguimento maschile di speed skating, ora si proverà a rimpinguare ulteriormente il bottino. La staffetta femminile di biathlon punterà in alto, fronteggiando la Francia e le altre big del circuito ad Anterselva: Lisa Vittozzi sarà chiamata a chiudere la gara dopo aver conquistato la medaglia d'oro nell'inseguimento, l'altra veterana Dorothea Wierer è stata schierata in seconda frazione e farà da cerniera tra Hannah Auchentaller e Michela Carrara.