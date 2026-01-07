Lookman sarebbe il giocatore ideale per Conte Meglio lui che il ritorno di Raspadori

Il Napoli valuta possibili rinforzi per l’attacco nel mercato di gennaio, come confermato dal ds Giovanni Manna. Tra i nomi in circolazione, Lookman si distingue come una delle opzioni più interessanti, considerato il suo profilo tecnico e le caratteristiche che potrebbero adattarsi alle strategie di Conte. Secondo alcune fonti, potrebbe rappresentare una scelta più adeguata rispetto al ritorno di Raspadori, offrendo un’alternativa valida per rinforzare la squadra.

Il Napoli cerca un rinforzo in attacco nel mercato di gennaio, come ammesso di recente anche dal ds azzurro Giovanni Manna. Sono tanti i nomi circolati negli ultimi giorni, tra cui quello di Giacomo Raspadori che potrebbe tornare all'ombra del Vesuvio dopo neanche 6 mesi.Sull'argomento è.

