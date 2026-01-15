Bergomi annuncia il nuovo bianconero? Lui alla Juventus sarebbe un gran colpo perfetto per Spalletti A chi si sta riferendo

Beppe Bergomi ha recentemente espresso opinioni sul possibile acquisto di un nuovo calciatore da parte della Juventus, definendolo un’ottima acquisizione per la squadra e in linea con le esigenze di Spalletti. Pur senza fare nomi ufficiali, il suo commento ha suscitato interesse tra gli appassionati, considerando il ruolo strategico di questo eventuale arrivo nel contesto della stagione e delle future prospettive della squadra.

Beppe Bergomi ha quasi annunciato il nuovo bianconero. A suo dire il suo arrivo alla Juve sarebbe un gran colpo, perfetto per Spalletti. Beppe Bergomi ha parlato a Sky Calciomercato l’Originale. L’ex leggenda interista si è concentrata sul possibile arrivo d Mateta alla Juventus. LEGGI ANCHE: Chi è Jean-Philippe Mateta, nuovo obiettivo della Juventus per rinforzare l’attacco. La storia e il suo identikit Secondo il campione del mondo 82, il francese sarebbe perfetto per il gioco di Spalletti. Vediamo però insieme le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI BERGOMI – «Sarebbe un bell’acquisto, tutte le squadre se ci fate caso vanno a cercare centravanti molto fisici e la Juventus che sviluppa molto il gioco sugli esterni, negli uno vs contro uno di Yildiz, e con Conceicao, Zhegrova che possono mettere dentro determinati palloni e la fisicità di questo ragazzo diventa importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

