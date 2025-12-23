La Roma avrebbe messo gli occhi su un giocatore attualmente nel mirino della Juventus, alimentando una possibile minaccia nel calciomercato. La situazione riguarda un obiettivo di lunga data dei bianconeri, con i giallorossi che monitorano attentamente gli sviluppi. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’interesse della Roma potrebbe influenzare le strategie di mercato delle due squadre nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve, Frendrup nel mirino della Roma: i bianconeri osservano da lontano l’evolversi della situazione. La Juventus di Luciano Spalletti non smette di guardare al futuro e, dopo la preziosa vittoria per 2-1 ottenuta contro la Roma il 20 dicembre, pensa al mercato in entrata. Morten Frendrup, da tempo obiettivo bianconero, sta incantando con la maglia del Genoa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sebbene i giallorossi abbiano già chiesto informazioni, la Juventus starebbe valutando seriamente di inserirsi nella trattativa per assicurarsi uno dei talenti più costanti dell’attuale Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, minaccia in vista per la Vecchia Signora: Roma su un obiettivo bianconero. Ecco di chi si tratta e a che punto è l’interesse giallorosso

Leggi anche: Calciomercato Juve, l’obiettivo bianconero ha pretendenti in tutta Europa: due big su di lui. La Vecchia Signora deve accelerare

Leggi anche: Calciomercato Juve, tutto bloccato per il rinnovo! Non solo Vlahovic, questo bianconero saluterà probabilmente Torino a parametro zero. Ecco di chi si tratta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Juve: Arsenal e Chelsea bussano alla porta. 'Minaccia' Premier League per il top player bianconero, l'indiscrezione dall'Inghilterra; Calciomercato Juve | Arsenal e Chelsea bussano alla porta ‘Minaccia’ Premier League per il top player bianconero l’indiscrezione dall’Inghilterra.

Calciomercato Juve - Mentre l’attenzione del mondo bianconero è calamitata dal campo e dalla sfida europea contro il Pafos, dagli uffici della Continassa trapela questa indiscrezione legata alle future mosse di mercato. juventusnews24.com

Juve, scippo alla rivale: già scelto il nuovo attaccante - La Juventus a caccia di almeno un grande colpo per il 2026: decisione presa, colpo inatteso per l’attacco di Spalletti Tra campo e calciomercato la nuova Juventus di Luciano Spalletti sta già ... calciomercato.it

Juventus, idea Brozovic: come sta andando in Arabia Saudita e quando scade il suo contratto - Marcelo Brozovic è uno dei nomi che è stato accostato alla Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato. calciomercato.com

#Timber alla #Juve a zero Le novità sul calciomercato - facebook.com facebook

#Timber alla #Juve a zero Le novità sul calciomercato x.com