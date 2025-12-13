Come con Rabiot | Allegri ci riprova la sua richiesta al Milan per il calciomercato di gennaio

Massimiliano Allegri sembra pronto a fare un'ulteriore richiesta al Milan per il calciomercato di gennaio, dopo aver già tentato con Rabiot. La sua disponibilità potrebbe influenzare significativamente le scelte dei rossoneri, in particolare riguardo all'acquisto di un nuovo attaccante. La sessione invernale potrebbe rivelarsi decisiva per le strategie di mercato del club.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, potrebbe essere la chiave di volta per la scelta del nuovo attaccante dei rossoneri nella sessione invernale di calciomercato: il tecnico potrebbe dire di sì, infatti, a questa eventualità sul piatto. Pianetamilan.it

Rabiot: "Allegri è un vincente: mi piacciono la sua personalità, come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato così di Max Allegri che lo ha voluto fortemente al Milan: "È un vincente e mi piacciono la sua ... milannews.it