Calciomercato | spunta una esotica intrigante idea per il nuovo attaccante del Milan

Nel calciomercato invernale, il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, dopo l'arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham. Attualmente, non sono previste altre operazioni in attacco, ma si specula su una possibile idea esotica che potrebbe rappresentare un'interessante soluzione per il club rossonero. La società monitora attentamente il mercato in vista delle prossime settimane, mantenendo un profilo discreto e strategico.

Mancano poco meno di due settimane alla chiusura del calciomercato invernale e il Milan, con i suoi dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, è alla ricerca di un paio di elementi di qualità che possano innalzare il tasso tecnico della squadra a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il livornese vorrebbe un difensore centrale e, magari, un esterno destro per completare il proprio organico: si vedrà quello che il club riuscirà a fare. In attacco, invece, il Diavolo è a posto così. Infortunatosi Santiago Giménez (dopo l'operazione alla caviglia dovrà stare fermo ancora a lungo, rientro previsto per fine marzo), il Milan è corso immediatamente ai ripari nel calciomercato di riparazione.

