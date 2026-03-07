Calciomercato Inter Romano | Per il portiere contatti concreti con gli agenti

Fabrizio Romano ha riferito su YouTube che l’Inter ha avviato contatti concreti con gli agenti di un portiere. La notizia riguarda le trattative di mercato del club nerazzurro in vista della prossima stagione. Finora non sono stati fatti annunci ufficiali e le parti coinvolte continuano le discussioni per definire i dettagli dell’eventuale trasferimento.

Calciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al Manchester City: suggestione Inter per lo spagnolo? Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni. Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Vecchi dopo Inter U23 AlbinoLeffe: «Serve più cattiveria. E sugli infortuni di Cocchi, La Gumina e Cinquegrano so questo» Inter U23 Albinoleffe 0-1: Parlati affonda i nerazzurri di Vecchi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Romano: «Per il portiere contatti concreti con gli agenti» Calciomercato Inter, Romano alimenta il sogno Cancelo: «Contatti continui con Mendes, i nerazzurri vogliono anticipare il Barcellona! Possiamo dire che…»di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, Romano alimenta il sogno Cancelo: le ultime sui contatti con l’agente e sulla strategia dei nerazzurri... Calciomercato Milan, accelerata dei rossoneri per Gila: avviati i contatti con gli agenti, le ultimissimePellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in... SÌ ALL’INTER! EN NESYRI- MATETA: ULTIMI SVILUPPI. NIJMAH E IL NAPOLI, STERLING APRE, VICARIO… Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Inter. Temi più discussi: Retroscena Romano: Ho annunciato un colpo dell’Inter con tanto di foto! E poi invece…; ?? Koopmeiners nel mirino della Roma: la Juventus lo valuta 30 milioni; Il Barcellona cerca un difensore: non solo Bastoni dell'Inter, seguito anche Ndicka della Roma; Calciomercato Serie A – La Roma piomba forte su Vlasic: le ultimissime. Romano: Barcellona adora Bastoni, ma l’affare è complicato e vi spiego perchéSu YouTube, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni ... msn.com Romano: Inter ha totale apertura di Vicario, cosa sta succedendo! E di sicuro non prenderà…Uno dei ruoli che l'Inter dovrà sistemare la prossima estate è sicuramente la porta: uno dei nomi è quello di Guglielmo Vicario ... msn.com Vicario-Inter, derby d’Italia con la Juve sul calciomercato! Diaby nome caldo, il sogno è Nico Paz - facebook.com facebook #Vicario- #Inter, derby d’Italia con la #Juve sul calciomercato! #Diaby nome caldo, il sogno è #NicoPaz x.com