Calciomercato Inter Romano alimenta il sogno Cancelo | Contatti continui con Mendes i nerazzurri vogliono anticipare il Barcellona! Possiamo dire che…

Nel calciomercato dell'Inter, Romano ha confermato i contatti frequenti con l'agente di Cancelo, sottolineando l'interesse dei nerazzurri a chiudere prima del Barcellona. La strategia del club mira ad anticipare le concorrenti, mantenendo vivo il sogno di riaccogliere il calciatore. Le trattative proseguono con attenzione, nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze di tutte le parti coinvolte.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Romano alimenta il sogno Cancelo: le ultime sui contatti con l’agente e sulla strategia dei nerazzurri. La suggestione di un ritorno di Joao Cancelo a Milano si sta trasformando rapidamente in una trattativa serrata e concreta. A fare il punto sulla situazione è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso un aggiornamento video pubblicato sul proprio canale YouTube ha confermato la forte volontà dell’ Inter di riportare in Italia il talentuoso laterale portoghese. Secondo quanto riferito dal giornalista, la dirigenza di Viale della Liberazione non ha perso tempo e anche nella giornata odierna ha mantenuto vivi e costanti i contatti con Jorge Mendes, il potente procuratore che cura gli interessi dell’ex giocatore di Juventus e Manchester City. 🔗 Leggi su Internews24.com

