La capolista Lampo Meridien interrompe la serie imbattuta del Forte dei Marmi, vincendo con un gol di Cortonesi. La partita, giocata a Forte dei Marmi, si è conclusa con il risultato di 0-1, segnando un momento di svolta nella stagione. La squadra di Santini ha visto così sfumare la propria imbattibilità, mentre la Lampo Meridien si conferma in testa alla classifica.

forte dei marmi 0 lampo meridien 1 FORTE DEI MARMI: Baldini, Deda, Sapienza (55’ N. Papi), Del Soldato, Zambarda, Vaira, Tedeschi, Lossi (71’ Colombi), Galloni, Marabese (25’ Rodriguez), Fazzini. (A disposizione: Calò, Credendino, Fommei, Darzeza). All. Stefano Santini. LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Boghean, Nencini, Cortonesi (74’ N. Ferrucci), Del Sorbo (71’ Chiavacci), Cappellini, Fedi, Martini, Chicchiarelli (86’ Mercugliano), Di Vito, Notarelli (78’ Dianda). (A disposizione: D’Angelo, L. Ferrucci, Fresta, Vannini, Bibaj). All. Marco Benesperi. Arbitro: Lachi di Siena (assistenti Rocchi di Pontedera e Magnelli di Valdarno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione. Cade l'imbattibilità del Forte sotto la gestione Santini. La capolista Lampo Meridien passa con un gol di Cortonesi

Promozione: la capolista ribaltata dalla doppietta di Vannuzzi. Lampo Meridien cade con la FortisNella sfida tra Fortis Juventus e Lampo Meridien, la squadra di casa si è imposta per 2-1 grazie alla doppietta di Vannuzzi, che ha ribaltato il risultato.

