Promozione | la capolista ribaltata dalla doppietta di Vannuzzi Lampo Meridien cade con la Fortis

Nella sfida tra Fortis Juventus e Lampo Meridien, la squadra di casa si è imposta per 2-1 grazie alla doppietta di Vannuzzi, che ha ribaltato il risultato. La Lampo Meridien, inizialmente in vantaggio, ha subito il sorpasso nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con un risultato che premia la determinazione della Fortis Juventus, rafforzando la propria posizione in classifica.

fortis juventus 2 lampo meridien 1 FORTIS JUVENTUS Morando, Paolini, Bartolini, Vannuzzi, Visibelli, Giannelli, T Becucci (11 st Pecchioli), D Becucci, (25 st Belli), Ara (38 st Cicalini) Sitzia, Cremonini. All. Morandi LAMPO MERIDIEN Lampignano, Chiavacci, (20 st N Ferrucci), (34 st Bibaj), Nencini, Di Vito, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi, Mercugliano, (15 st Chicchiarelli), Notarelli ( 20 st Dianda). All. Benesperi ARBITRO Sclalisi di Carrara MARCATORI 33 pt Notarelli, 5 st e 34 st Vannuzzi Brutta frenata del Lampo Meridien, che a sorpresa torna sconfitta dalla trasferta con la Fortis Juventus, formazione che naviga nella bassa classifica.

Campionato PROMOZIONE Risultati e classifica dopo la 18a GIORNATA Dopo la sconfitta di misura contro la capolista INVICTA MATERA rimaniamo al secondo posto in compagnia della VIRTUS GENZANO che pareggia 1 a 1 in trasferta contro l' IDEALE MO - facebook.com facebook

CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 18^ GIORNATA, CAPOLISTA INVICTA MATERA PIEGA PIETRAGALLA AL XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO E VA IN FUGA A +5: TABELLINO E FOTO x.com

