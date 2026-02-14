Il nome di Pietrasanta emerge chiaramente quando si parla del derby contro Forte dei Marmi, una partita che ha avuto cause nelle recenti difficoltà degli ospiti e nel buon momento dei padroni di casa. La squadra biancoceleste ha vinto sei delle ultime otto partite, mantenendo una striscia di risultati positivi che la mette in vantaggio rispetto agli avversari. Forte dei Marmi, invece, si presenta con numerose assenze importanti che potrebbero influenzare l’andamento del match. La sfida si gioca sabato, nel giorno di San Valentino, e promette di essere molto combattuta.

Il derbyssimo della Versilia storica accende il sabato di San Valentino: chi festeggerà nel giorno degli innamorati fra Pietrasanta e Forte dei Marmi? Sulla carta queste sono sempre “partite da tripla“ ma è oggettivo che siano i biancocelesti ad arrivarci meglio sia perché in serie positiva da tre mesi e mezzo (non perdono dal 2 novembre, nella loro unica sconfitta di questo campionato col Montelupo, ed hanno una striscia aperta di 13 risultati utili di fila, con 21 punti fatti) sia perché gli squali fortemarmini hanno tantissime defezioni pesanti e arrivano contati al confronto (pure il Pietrasanta ha assenze ma meno incidenti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione. Pietrasanta contro Forte. C'è il derby in anticipo

La prima giornata del girone di ritorno della Promozione 2026 vede in campo Pietrasanta e Forte dei Marmi, con l’obiettivo di iniziare l’anno nel modo migliore.

