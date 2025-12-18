volley giovanile moma winter cup grande ritorno tre giorni intensi con 228 squadre

Dopo sedici anni, torna la Moma Winter Cup, il prestigioso torneo giovanile di pallavolo organizzato dalla scuola di Pallavolo Anderlini. Tre giorni intensi, 228 squadre e un’atmosfera di grande entusiasmo. Presentata ieri alla Dispensa Emilia di Via Emilia Est, la manifestazione conferma il suo ruolo di appuntamento imperdibile a livello nazionale ed europeo, consolidando la sua posizione tra i principali eventi del settore.

Arrivano le feste, e come succede ormai da sedici anni, anche la Moma Winter Cup, il torneo giovanile voluto ed organizzato dalla scuola di Pallavolo Anderlini, sulla scorta dei grandi tornei del Nord Europa, e diventato ormai uno dei tornei più importanti del continente: la manifestazione è stata presentata ieri mattina alla Dispensa Emilia di Via Emilia Est, alla presenza di autorità, sponsor, partner e media, a testimonianza dell’importanza di una manifestazione che è ormai punto di riferimento nazionale ed europeo. Proseguendo nel tradizionale trend di crescita, i numeri dell’evento sono impressionanti: quest’anno saranno 228 le squadre iscritte, dieci in più rispetto al 2024, per un totale di 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

