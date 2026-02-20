Calcio giovanile | 300+ squadre stop alle urla solo applausi per i

Un nuovo modello di tifo sta prendendo piede nel calcio giovanile, dopo che oltre 300 squadre hanno deciso di eliminare le urla durante le partite. Questa scelta nasce dall'esigenza di creare un ambiente più sereno e rispettoso per i giovani atleti. I dirigenti hanno promosso un atteggiamento di sostegno attraverso applausi e parole di incoraggiamento. La rivoluzione nel modo di tifare continua a diffondersi tra le società sportive.

Un Nuovo Modello di Tifo nel Calcio Giovanile: Oltre Piu' di 300 Squadre Dicono Basta alle Urla, Solo Applausi. Un'ondata di cambiamento sta attraversando i campi da calcio giovanile di Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, dove oltre trecento squadre hanno adottato un protocollo innovativo: l'applauso come unica forma di tifo durante le partite delle categorie under 14 maschile e under 15 femminile. L'obiettivo è creare un ambiente più sereno e competitivo, focalizzando l'attenzione sul valore del gioco e sul rispetto reciproco tra atleti, allontanando la pressione eccessiva che spesso accompagna le competizioni sportive.🔗 Leggi su Ameve.eu Foggia-Atalanta Under 23 senza ultras, la Nord diserta: "No alle squadre B, il calcio è della gente"Sabato allo Zaccheria di Foggia gli ultras non ci saranno. Milan, Settore Giovanile: weekend da applausi, ecco tutti i risultatiIl settore giovanile del Milan ha registrato un weekend da record, con molte vittorie e ottimi risultati.