Calcio femminile altro passo falso dell’Italia | la Danimarca ferma le azzurre al ‘Menti’ i playoff si avvicinano

L'Italia femminile ha pareggiato 1-1 contro la Danimarca nel match disputato al “Romeo Menti” di Vicenza, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. La partita si è conclusa con un gol per parte, mentre i playoff si avvicinano e le azzurre continuano a inseguire la qualificazione. La sfida ha visto le due squadre affrontarsi con intensità e determinazione.

Finisce 1-1 la sfida del "Romeo Menti" di Vicenza tra Italia e Danimarca, valida per la fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027. Le azzurre, reduci dal ko interno di Reggio Calabria contro la Svezia, erano a caccia dei tre punti, ma la formazione guidata da Andrea Soncin non è riuscita a centrare l'obiettivo. Un match che ha confermato la sterilità offensiva della Nazionale, al di là della rete di Martina Piemonte al 19'. Il pareggio di Olivia Holdt al 63' è stato la naturale conseguenza di una ripresa affrontata con un'intensità insufficiente. Da segnalare anche un rigore fallito da Pernille Harder al 49', che avrebbe potuto cambiare ulteriormente l'inerzia della gara.