Pedopornografia dal web al campo di calcio | a Pordenone arrestato in flagranza un allenatore

In questo articolo si parla dell’arresto di un allenatore di calcio giovanile a Pordenone, accusato di produzione di materiale pedopornografico. L’indagine evidenzia come il confine tra attività sportiva e abuso possa essere sottile e superato con metodo e continuità. Un approfondimento sulla tutela dei minori e la necessità di controlli più stringenti nel mondo dello sport giovanile.

Il confine tra attività sportiva e abuso sarebbe stato superato con metodo e continuità. È questo il quadro che emerge dall’arresto di un allenatore di calcio giovanile di 27 anni, residente in provincia di Pordenone, accusato di produzione di materiale pedopornografico. Un’indagine nata altrove, sviluppata in silenzio, arrivata a toccare un campo di calcio frequentato da minorenni e famiglie che non avevano mai manifestato sospetti. Pordenone, l’operazione e il sequestro. La perquisizione, eseguita circa dieci giorni prima dell’arresto, era stata disposta nell’ambito di un fascicolo aperto inizialmente per detenzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Un allenatore di calcio giovanile di 27 anni di Pordenone è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta per pedopornografia.

