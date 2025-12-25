muore a 15 anni sul campo da calcio natale tragico a pordenone

Pordenone, 25 dicembre 2025 – Dramma in un campetto di calcio del Friuli. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava giocando con alcuni amici. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Pordenone. Il ragazzo, originario del Senegal, era impegnato con la sua squadra a gareggiare, quando, sembra in seguito a uno scontro fortuito, è stato colto da arresto cardiaco. Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono intervenuti tempestivamente. Il quindicenne all'arrivo del medico è apparso subito in condizioni critiche, è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione prima del trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria degli Angeli dove poco dopo ha cessato di vivere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

