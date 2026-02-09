Roma Cagliari 2-0 | Malen fa volare Gasperini i giallorossi agganciano la Juve al quarto posto Cosa è successo all’Olimpico

Questa sera all’Olimpico, la Roma batte il Cagliari 2-0 e si prende tre punti fondamentali nella corsa alla Champions. Malen segna una doppietta che fa volare i giallorossi, che ora sono a pari punti con la Juventus al quarto posto. I bianconeri devono fare i conti con una situazione più difficile, dopo questa sconfitta. La gara è stata intensa, e la vittoria di oggi può cambiare le carte in tavola nella classifica finale.

Roma Cagliari 2-0, la doppietta di Malen vale l’aggancio a quota 46: corsa Champions infuocata, i bianconeri ora non possono più sbagliare. Se il pareggio in extremis contro la Lazio aveva permesso alla Juventus di muovere la classifica, i risultati della domenica trasformano quel punto guadagnato in un’occasione persa che rischia di costare carissimo. Allo Stadio Olimpico, infatti, la Roma non ha sbagliato il colpo, superando il Cagliari con un netto 2-0 e complicando terribilmente i piani di Luciano Spalletti nella corsa verso l’Europa che conta. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il protagonista assoluto del pomeriggio capitolino è stato Malen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roma Cagliari 2-0: Malen fa volare Gasperini, i giallorossi agganciano la Juve al quarto posto. Cosa è successo all’Olimpico Approfondimenti su Roma Cagliari 2 0 Malen fa la differenza, Roma-Cagliari 2-0 e i giallorossi agganciano la Juve al quarto posto Malen segna due volte e trascina la Roma alla vittoria contro il Cagliari, con il risultato di 2-0. Roma Genoa 3-1: tutto facile per i giallorossi, Gasperini spedisce Spalletti al quinto posto. Cosa è successo all’Olimpico Nel match tra Roma e Genoa, i giallorossi hanno ottenuto una vittoria per 3-1 all’Olimpico. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Cagliari 2 0 Argomenti discussi: Roma-Cagliari, probabili formazioni: Zaragoza favorito su Pellegrini; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Roma-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma–Cagliari, le formazioni ufficiali. Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen è il colpaccio di gennaio. Mancini, assist da centrocampistaRisultato finale: Roma-Cagliari 2-0 ROMA (A cura di Pierpaolo Matrone) Svilar 6 - All'Olimpico gli spettatori sono circa sessantamila. Sessantamila. tuttomercatoweb.com Roma-Cagliari 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: doppietta di MalenLa diretta live di Roma-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, Roma-Cagliari 2-0: doppietta di Malen, i giallorossi agganciano la Juve al 4° posto Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-24-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-i facebook Serie A'da Roma - Cagliari mücadelesi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.