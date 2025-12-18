Incidente cade dalla bici a Monza | 70enne grave in ospedale
Un grave incidente si è verificato oggi nel pomeriggio a Monza, lungo via della Birona. Un uomo di 70 anni è caduto violentemente dalla bicicletta, riportando ferite serie ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre i soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul luogo.
Bruttissima caduta per un ciclista in via della Birona a Monza nel pomeriggio di oggi, 18 dicembre. Un uomo di 70 anni infatti è caduto dalla bici andando a sbattere violentemente al suolo.Il fattoL'incidente è avvenuto poco dopo le 15:30. L'uomo stava percorrendo via della Birona e, per cause.
