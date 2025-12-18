Incidente cade dalla bici a Monza | 70enne grave in ospedale

Un grave incidente si è verificato oggi nel pomeriggio a Monza, lungo via della Birona. Un uomo di 70 anni è caduto violentemente dalla bicicletta, riportando ferite serie ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre i soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul luogo.

