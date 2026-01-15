Annabella Martinelli trovato il corpo senza vita Dov' era il cadavere

Annabella Martinelli, giovane di 22 anni scomparsa da Padova il 6 gennaio scorso, è stata rinvenuta senza vita. La scoperta del suo corpo mette fine a un periodo di incertezza e apre nuove indagini sulla vicenda. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze del decesso e fare luce su quanto accaduto.

Annabella Martinelli, la 22enne padovana scomparsa dalla notte del 6 gennaio, è stata trovata priva di vita. La giovane, secondo quanto apprende l'AGI, si sarebbe impiccata in un casolare abbandonato, poco lontano da dove era stata vista e rinvenuta la sua bicicletta, a Teolo (Padova), ai piedi dei Colli Euganei.  . 🔗 Leggi su Iltempo.it

