Il cadavere avvistato da un turista a Punta Bianca | le immagini

Durante un tour fotografico a Punta Bianca, un turista ha scoperto un cadavere, attirando immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i pompieri per le operazioni di rito. La scoperta ha portato alla chiusura temporanea dell’area mentre si svolgono le verifiche del caso. La salma è stata rimossa per ulteriori accertamenti.

Turista fa un tour fotografico a Punta Bianca e trova un cadavere: accorrono carabinieri e pompieri Cadavere ritrovato a Punta Bianca.