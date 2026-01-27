Donna trovata morta in casa | il corpo era in avanzato stato di decomposizione
Nella serata di ieri, a Udine, un intervento di soccorso ha portato al ritrovamento di una donna deceduta in casa. I vicini, allarmati dall’assenza prolungata, hanno segnalato la situazione alle autorità. Il corpo, in stato di avanzata decomposizione, ha suscitato attenzione e indagini. La vicenda evidenzia l'importanza della solidarietà e della pronta segnalazione in caso di mancate visite.
La macabra scoperta nella serata di ieri, lunedì 26 gennaio, in viale Cadore a Udine. I vicini, preoccupati per l’assenza prolungata della residente, una signora di 75 anni, hanno allertato i soccorsi Intervento di soccorso nella serata di ieri, poco prima delle 21, a Udine. A dare l’allarme alcuni vicini di casa, preoccupati per non aver visto da tempo, una donna residente in viale Cadore 27. Sono stati i vigili del fuoco ad aprire la porta dell’abitazione, consentendo l’accesso ai soccorritori. All’interno dell’appartamento la tragica scoperta: il corpo della donna, classe 1950, era in avanzato stato di decomposizione.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondimenti su Udine Intervento
Donna trovata morta in casa, a lanciare l'allarme i vicini che non la sentivano da giorni Corpo in avanzato stato di decomposizione
Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Udine, dopo che i vicini avevano segnalato l'assenza prolungata.
Donna trovata morta in una roulotte, corpo ritrovato in stato di decomposizione
È stata rinvenuta in una roulotte a Capaccio Paestum, nel Salernitano, il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione.
TROVIAMO UN CADAVERE DECOMPOSTO DA MESI NELLA SCUOLA ABBANDONATA!
La donna, che abita poco distante nella strada principale, è stata trovata riversa sull'asfalto e gravemente ferita - facebook.com facebook
Donna trovata ferita in casa da sparachiodi, arrestato il figlio. Per tentato omicidio. La madre è in fin di vita in ospedale #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.