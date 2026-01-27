Donna trovata morta in casa | il corpo era in avanzato stato di decomposizione

Nella serata di ieri, a Udine, un intervento di soccorso ha portato al ritrovamento di una donna deceduta in casa. I vicini, allarmati dall’assenza prolungata, hanno segnalato la situazione alle autorità. Il corpo, in stato di avanzata decomposizione, ha suscitato attenzione e indagini. La vicenda evidenzia l'importanza della solidarietà e della pronta segnalazione in caso di mancate visite.

La macabra scoperta nella serata di ieri, lunedì 26 gennaio, in viale Cadore a Udine. I vicini, preoccupati per l’assenza prolungata della residente, una signora di 75 anni, hanno allertato i soccorsi Intervento di soccorso nella serata di ieri, poco prima delle 21, a Udine. A dare l’allarme alcuni vicini di casa, preoccupati per non aver visto da tempo, una donna residente in viale Cadore 27. Sono stati i vigili del fuoco ad aprire la porta dell’abitazione, consentendo l’accesso ai soccorritori. All’interno dell’appartamento la tragica scoperta: il corpo della donna, classe 1950, era in avanzato stato di decomposizione.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Donna trovata morta in casa, a lanciare l'allarme i vicini che non la sentivano da giorni

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Udine, dopo che i vicini avevano segnalato l'assenza prolungata.

