La Torres paga 500mila euro di buste paga in più di Pesaro Ingaggi la Vis è al nono posto

La Torres ha sostenuto un costo extra di 500.000 euro per gli ingaggi rispetto a Pesaro, a causa di nuovi acquisti mirati a rafforzare la squadra. La formazione sarda, che ha investito sui rinforzi, occupa attualmente il nono posto in classifica. Oggi alle 14:30, la Vis giocherà contro questa squadra potenziata, reduce da una vittoria decisiva contro la Sambenedettese. La sfida si prospetta intensa e ricca di tensione.

Oggi alle 14:30 la Vis incontrerà una Torres notevolmente rinforzata dal mercato invernale e reduce da una fondamentale vittoria nello scontro salvezza contro la Sambendettese. I sardi dopo un brutto avvio di campionato stanno iniziando a macinare gioco e punti, avvicinandosi così alla salvezza diretta. Eccezion fatta per l'acciaccato centrocampista Eyob Zambataro l'organico è al completo. Dopo aver totalizzato una sola sconfitta negli ultimi tre mesi l'umore dei rossoblù è agli antipodi con quello vissino. I biancorossi, nonostante un monte ingaggi (ieri i dati ufficiali) inferiore, hanno comunque sei punti in più in classifica.

